بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد كاملا برئاسة مرتضى منصور

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك عن حضور 47395 عضو للجمعية العمومية، وأسفرت نتيجة فرز الأصوات عن 37935 صحيحا، والأصوات الباطلة 9402.

وأسفرت نتائج فرز الأصوات عن فوز قائمة مرتضى منصور بالكامل، ليكون تشكيل المجلس كالتالي:

المستشار مرتضى منصور رئيسا بعدد أصوات 21109

اللواء مصطفى هدهود نائبا للرئيس 18824

خالد لطيف أمينا للصندوق 20852

الأعضاء فوق السن

جمال عبد الحميد 19775

أحمد مرتضي منصور 18512



علاء الدين ناجي 14813

اللواء علاء مقلد 17990



مريم نصحي 16750

سليمان وهدان 15546



الأعضاء تحت السن

بسنت سيد جوهر 23146

محمود طه 16183

احمد دعبس 17320

كانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة "الجهة الإدارية المختصة" والمشرفة على انتخابات نادى الزمالك أعلنت عن اكتمال النصاب القانوني لانتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك التي انطلقت صباح أمس الجمعة تحت إشراف قضائي كامل.

وأكد مدير المديرية اللواء عبد الرحمن شلش أن الانتخابات بدأت منذ التاسعة من صباح اليوم بفتح باب التسجيل أمام أعضاء الجمعية العمومية للتصويت 'لانتخاب مجلس إدارة جديد، واستمر التصويت حتى السابعة مساءً، وتابعت الجهة الإدارية سير العملية الانتخابية بالنادي، والتزام كافة الأطراف بسير الإجراءات المتعلقة بالانتخابات بما يضمن صون حقوق المرشحين والحفاظ على عدالة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية .

وأكد أنه تمت الاستجابة من الجهات المختصة بالأشراف على الانتخابات لكافة الطلبات التي تقدم بها المرشحون منذ انطلاق إجراءات العملية الانتخابية لضمان المساواة وإعطاء جميع المرشحين حقوقهم المشروعة والمكفولة بحكم القانون واللائحة المنظمة.

وأضاف أن الانتخابات شهدت حضورا مكثفا من أعضاء الجمعية العمومية منذ بدء الانتخابات في صباح أمس الجمعة مؤكدا حرص الجهة الإدارية على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوسائل الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة أن عدد الأصوات التي يحق لها التصويت 112877 عضو في حين يكتمل النصاب القانوني بتصويت 7500 عضو.

وترأس المستشار نصر محمد رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات وضمت في العضوية كل من المستشارين مصطفى محمد وزين العابدين علي وكرم جميل وهشام أحمد وأحمد سعد.