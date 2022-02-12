معهد البحوث الفلكية ينعى شيخ الفلكيين العرب

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا رسميا نعى خلاله وفاة شيخ الفلكيين العرب العالم الفلكي الكبير الكويتي، الدكتور صالح محمد العجيري.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن العالم الفلكي الكبير الكويتي الدكتور صالح محمد العجيري، يعد هو مؤسس علم الفلك بدولة الكويت الشقيقة ودول الخليح العربية .

العالم الفلكي الكبير الكويتي / الدكتور صالح محمد العجيري

وقد تخرج العالم الفلكي الكبير الكويتي / الدكتور صالح محمد العجيري في جامعة الملك فؤاد الأول بجمهورية مصر العربية عام 1946م ، وله العديد من المؤلفات العلمية في مجال علم الفلك والتقاويم الفلكية.

وأنشأ العالم الفلكي الكبير الكويتي الدكتور صالح محمد العجيري، أول مرصد فلكي بدولة الكويت ومنطقة الخليج العربي "مرصد العجيري الفلكي".



ومن جانبه قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلحقه بالفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين و حسُن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان ، وأن يتقبل جهده الذي بذله في خدمة العلم والبشرية بعظيم الأجر ، وأن يكون صدقة جارية على روحه.