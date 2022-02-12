بلينكن: اتخذنا جميع الإجراءات لمواجهة تحركات روسيا المحتملة في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة أعدت العدة لاحتمال غزو روسيا أوكرانيا أو عدولها عن العدوان.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي إن "روسيا اختلقت الأزمة في أوكرانيا من خلال حشد قواتها على الحدود وأبلغنا الروس أن على الرئيس فلاديمير بوتين الاختيار بين الديبلوماسية أو التصعيد"

وأضاف بلينكن "أفعال روسيا تقوض الأمن وخفض التصعيد يتطلب تحركات متبادلة، ورد الفعل على الغزو الروسي لأوكرانيا لن يكون أميركيا فقط وإنما سيشمل حلفائنا حول العالم".

وتابع بلينكن "بوتين نشر قواته في وضع يمكنه من تنفيذ اجتياح لأوكرانيا سريعا إن قرر ذلك والرئيس جو بايدن وضع القدرات المطلوبة للرد بسرعة على أي تصرف عسكري روسي".

وأفادت وكالة "سبوتنيك" نقلًا عن مصدر بأن الدبلوماسيين والقنصليين الروس بدأوا مغادرة أوكرانيا، وسط مخاوف من انفجار صدام عسكري بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وقال مسئول دفاعي أمريكي كبير أمس الجمعة إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سترسل 3 آلاف جندي مقاتل آخر إلى بولندا للانضمام إلى 1700 شخص يتجمعون هناك بالفعل في إظهار للالتزام الأمريكي تجاه حلفاء الناتو القلقين من احتمال غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال المسئول، الذي قدم المعلومات بشرط عدم الكشف عن هويته قبل إعلان رسمي، إن الجنود الإضافيين سيغادرون موقعهم في فورت براج بولاية نورث كارولينا خلال اليومين المقبلين، ومن المفترض أن يكونوا في بولندا بحلول أوائل الأسبوع الحالي، وهم العناصر المتبقية من لواء مشاة من الفرقة 82 المحمولة جوا.

وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من إصدار جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن ، تحذيرًا عامًا لجميع المواطنين الأمريكيين في أوكرانيا لمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

وقال سوليفان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يعطي الأمر بشن غزو لأوكرانيا في أي يوم الآن.

وبالإضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة في بولندا ، ينتقل حوالي 1000 جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا إلى رومانيا في مهمة مماثلة لطمأنة أحد حلفاء الناتو.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن لدى روسيا الآن ما يكفي من القوات للقيام بعملية عسكرية كبيرة ضد جارتها وإن الهجوم يمكن أن يبدأ 'في أي يوم الآن' ، لكن الولايات المتحدة لا تعتقد أن بوتين اتخذ قرارا بعد.

ودقت الولايات المتحدة ناقوس الخطر يوم الجمعة بشأن أوكرانيا ، محذرة من أن الغزو الروسي الذي يبدأ بالمدنيين المحاصرين تحت قصف جوي قد يبدأ خلال أيام ويطلب من المواطنين الأمريكيين المغادرة في غضون 48 ساعة.