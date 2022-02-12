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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قضية الآثار الكبرى.. رئيس الأموال العامة: ابن شقيقة علاء حسانين ضمن التشكيل العصابي

علاء حسانين
علاء حسانين

تنظر محكمة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار خليل عُمر، جلسة الاستماع إلى شهادة المقدم شريف فيصل رئيس مباحث الأموال العامة في القاهرة، خلال محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين و٢١ آخرين في قضية "الأثار الكبرى".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد شريف صبري وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.

وقال رئيس مباحث الأموال العامة، إن التحريات أكدت قيام المدعو محمد كامل ناجي حسانين نجل شقيقة المتهم علاء حسانين بالاشتراك ضمن التشكيل العصابي الخاص بالمتهم حسانين، وأن المتهم كان يستعين به في استقطاب العمالة التي تقوم بالحفر ونقل القطع الأثرية وتم استصدار اذن النيابة العامة لضبطه وإحضاره.

وأضاف الشاهد، عقب ضبطه تم العثور بحوزته على هاتف محمول عليه مقاطع فيديو خاصة بعمليات تجارة الاثار، وبعض محادثات الواتس المتعلقة بعمليات الاتجار، وبمواجهته أقر أنه يعمل ضمن التشكيل العصابي الذي يتزعمه علاء حسانين وأنه يقوم بنقل القطع الأثرية بسيارته التي تم ضبطها.

وتابع الشاهد، أنه المتهم أقر بأن القائم بعمليات التمويل للتنقيب عن الاثار هو المتهم حسن راتب، وأنه "المتهم محمد كامل ناجي" كان ضمن حضور جلسة صلح علاء حسانين وحسن راتب.

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