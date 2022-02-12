الجنايات ترفع جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار خليل عُمر، رفع نظر جلسة الاستماع الي الشهود، خلال محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين و21 آخرين في قضية "الأثار الكبرى" للاستراحة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدي درويش.

وكان المستشار طارق حسنين كروم، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، أحال القضية رقم ۲٠٧١ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قســم شـرطة العمرانيـة والمقيدة برقم ٢٦٦٦ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من “ياسر. م. ع”، ٤٧ سنة، و"محمد. ا. ف"، ٤٢ سنة، سائق، و"إسماعيل. ب"، 41 سنة، محاسب “أحمد. ر”، ٣١ سنة، سائق، و"عصام. م"، ٦٥ سنة، مالك شركة توريدات غذائية، و"إبراهيم. خ"، 44 سنة، سائق، و"النادي. ح"، ۳۵ سنة، مندوب مبيعات مراتب.

وأحالت النيابة المتهمين للجنايات لأنهم في يوم ١١ فبراير ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة العمرانية سرقوا احمد محمد محمود عبد الوهاب، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بانتحالهم صفة مأموري الضبط القضائي، فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته والتحصل على المنقولات المملوكة له المبينة وصفاً وقيمة.

وخطفوا المجني عليه أحمد محمد محمود عبد الوهاب – بالتحايل بأن ادعوا زورا كونهم مأموري ضبط قضايا واقتادوه لمكان ناءٍ قاصدين عزله وإبعاده عن أعين ذويه، وتدخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية "أفراد الشرطة" وأجروا عملاً من مقتضياتها وهو القبض على المجني عليه.

ودخلوا بيتا مسكوناً وكان ذلك ليلاً وبانتحالهم صفة كاذبة وادعائهم بكونهم من مأموري الضبط القضائي بقصد ارتکاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.