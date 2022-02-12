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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القائم بفحص القطع الأثرية في قضية حسن راتب: تعود لعصور ما قبل التاريخ والرومان

المحكمة
المحكمة

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار خليل عُمر، الي الشهود، خلال محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين و٢١ آخرين في قضية "الأثار الكبرى".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد شريف صبري وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.

وأثبتت المحكمة حضور الشاهد نصر جبريل، وحلفته اليمين.

وقال الشاهد، المختص بفحص الأحراز والمضبوطات المشتبه في أثريتها، قمت بفحص المضبوطات وأسفر من الفحص الذي باشرتها اللجنة التي ترأستها أن بعضها أثرية والأخر مزور وغير أثري وتم استخراج تقرير مفصل وتقديمه للنيابة العامة.

وسأل الدفاع ما هي الأهمية التاريخية للقطع المظبوطة؟ أجاب الشاهد، أن القطعة الأثرية التي تم ضبطها وفحصها لها قيمة تاريخية وأثرية وتعود لعصر ما قبل التاريخ والعصر الفرعوني والروماني والإسلامي، وجميعها قطع أثرية تخضع لقانون حماية الأثار.

وتابع الشاهد، قمنا بفحص القطع الأثرية عن طريق فحص المادة المصنوعة منها والصفة التشريحية لها.

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