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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عين شمس: دورات تدريبية لطالبات كلية البنات لتأهيلهن على"محو الأمية"

صدى البلد

تطلق كلية البنات جامعة عين شمس سلسلة دورات تدريبية لتأهيل طالبات الكلية البنات للمشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف ومتابعة الأستاذة الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميدة الكلية والأستاذة الدكتورة هبة بركات وكيلة الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة، وبالمشاركة المثمرة بين وحدة دعم المشروع القومي لمحو الأمية بالكلية ومركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس.

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أكدت  أميرة يوسف أن إقامة هذه الدورات تأتى  حبًا وولاءً وانتماءً لمصرنا الغالية وجدارتها بكل ما هو أفضل والذي يبدأ دومًا من التعليم، وإيمانًا بدور الجامعات في حل المشكلات المجتمعية ولاسيما مشكلة الأمية التي تمثل عقبة في الطريق إلى مصرنا الجديدة، واستمرارًا للدور الرائد لجامعة عين شمس (الحائزة على جائزة كونفشيوس ٢٠٢١) في المساهمة الفاعلة في حل مشكلة الأمية بكافة ما تمتلكه من رأس مال بشري وفكري وكوادر متميزة.

وأوضحت أميرة يوسف أن فعاليات هذه الدورات تبدأ من يوم السبت الموافق ١٢من  فبراير ٢٠٢٢ حتى الخميس ١٧ من فبراير ليكون ذلك استثمارًا لطاقات الطالبات بإجازة منتصف العام الدراسي، ومعاونتهن في سرعة الانخراط بالمشروع وتحقيق أهدافه؛ بحيث يستطعن فتح فصول محو الأمية بأقرب دورة مقبلة.

هذا إلى جانب قيام الكلية بتوفير الأدوات الكتابية اللازمة للأميين ، حيث يتم تسليمها لكل طالبة فور فتحها لفصل محو الأمية بحسب العدد المناط منها القيام بمحو أميته كمساهمة متميزة لكلية البنات في المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية لتكون على الوجه الأمثل الذي يليق بها وبجامعة عين شمس ذات التاريخ العريق.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس ئيس جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني

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