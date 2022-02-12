طقس الأسبوع.. الأرصاد:استقرار الأحوال الجوية وبرودة شديدة ليلا تصل إلى الصقيع.. خاص

تشهد الأحوال الجوية، في طقس الـ 6 أيام القادمة، من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، استقرارا في الاحوال الجوية على كافة الأنحاء يصاحبها انعدام فرص الأمطار على معظم محافظات الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الـ 6 أيام القادمة، سيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد .

وأكد بيان هيئة الأرصاد أن حالة طقس الـ 6 أيام القادمة، خلال ساعات الليل، ستشهد أجواء شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء تصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو