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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طقس الأسبوع.. الأرصاد:استقرار الأحوال الجوية وبرودة شديدة ليلا تصل إلى الصقيع.. خاص

استقرار الطقس وتحذيرات
استقرار الطقس وتحذيرات من التقلبات المناخية .. الأرصاد تكشف

تشهد الأحوال الجوية، في طقس الـ 6 أيام القادمة، من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، استقرارا في الاحوال الجوية على كافة الأنحاء يصاحبها انعدام فرص الأمطار على معظم محافظات الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الـ 6 أيام القادمة، سيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد .

 

وأكد بيان هيئة الأرصاد أن حالة طقس الـ 6 أيام القادمة، خلال ساعات الليل، ستشهد أجواء شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء تصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

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