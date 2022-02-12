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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مسئول الآثار في قضية حسن راتب: عثرنا على مواقع حفر بعزبة خير الله للتنقيب

المتهمين
المتهمين

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار خليل عُمر، الاستماع إلى الشهود، خلال محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين و٢١ آخرين في قضية "الآثار الكبرى".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد شريف صبري وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.

وأثبتت المحكمة حضور الشاهد مصطفى صبحي، مدير عام متابعة آثار مصر بمناطق الفسطاط، وحلفته اليمين.

وقال الشاهد، عاينت مواقع الحفر التي تمت في مناطق مصر القديمة، وبعد صدور قرار من النيابة العامة بتشكيل لجنة من متابعة أثار مصر بمناطق الفسطاط توجهت برفقة مدير عام الادارة العامة للمساحة والأملاك ومدير أملاك مصر القديمة، ومدير عام آثار الفسطاط لمعاينة مواقع الحفر.

وتابع الشاهد، عثرنا على مواقع حفر بمنطقة عزبة خير الله داخل أرض الإغلاق الصادر لها قرار من وزير الثقافة، وبالمعاينة تبين لنا أن الحفر الأول بعمق من ٧ الي ٨ متر وعثرنا على مصدر إنارة وحبال تستعمل للحركة داخل الحفرة، وبجواره غرف قديمة وحمام.

كما تبين من فحص الموقع الثاني الذي يبعد ٣٠ متر بمكان يسمى طواحين الهوى "تبة مرتفعة" وكان عمقها قرابة ٩ متر، والحفر الثالث كان في منطقة بعزبة خير الله في شارع الدندراوي بعمق من ٦ الي ٧ متر في مكان غير مأهول بالسكان، والأخير على يمين الحفر الثالث والعمق قرابة ٥ أمتار.

وأكد الشاهد، أن الغرض من حفر المواقع الأربعة هو تنقيب عن الآثار وطبقا للقانون فإن الجهة الوحيدة المنوطة بذلك هو المجلس الأعلى للآثار.

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