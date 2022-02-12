المعاناة فوق احتمالي.. آخر كلمات طبيب نساء شهير بالجيرة قبل انتحاره.. شاهد

ترك طبيب النساء والتوليد الشهير في الجيزة رسالة مؤثرة قبل وفاته بساعات، حملت بين حروفها مأساة إنهاء حياته قفزا من الطابق السابع في منطقة فيصل.

طبيب النساء والتوليد الشهير، غير متزوج وأخبر أقاربه ومساعدته في العيادة بمروره بحالة من الاكتئاب نتيجة تناوله أدوية متعددة.

وترك الطبيب قبل إنهائه لحياته والقفز من الطابق السابع رسالة كُتب فيها "الارتفاع الشديد في ضغط الدم سبب لي مشاكل صحية لا شفاء منها، المعاناة فوق احتمالي والآلام لا تفارقني ليل نهار، اعتذر لأسرتي وأصدقائي والمرضى".. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو