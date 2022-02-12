"انفلونسر بدون روت" كتاب جديد لـ محمد عبد الله

صدر حديثًا كتاب "انفلونسر بدون روت" للكاتب محمد عبد الله المتخصص فى السوشيال ميديا والتقنيات الحديثة.



وأكد محمد عبدالله، أن كتابه يعد قاموس شامل ودليل لكل من هدفه اتخاذ السوشيال ميديا مصدر للدخل والربح.



وأضاف أن الكتاب يتكون من عدة فصول تبدأ تدريجيًا من تعريف مواقع التواصل الاجتماعي وأنواعها وتتدرج إلي كيفية انشاء حسابات عليها وتأمينها وتحقيق شروط الأرباح في كل منها وصولًا لتحقيق الأرباح.



وتابع الكاتب وخبير السوشيال ميديا محمد عبدالله، أن كتابه يحتوي علي فصل مخصص لصانعي المحتوي حيث يوجد به عدة أفكار لتطوير المحتوي وزيادة الأرباح.



واستطرد أنه يوجد فصل أيضًا مخصص للحماية وتأمين الحسابات وتوضيح الأساليب المعتادة للمخترقين وكيفية تجنبها .



يذكر أن الكاتب وخبير السوشيال ميديا محمد عبدالله ساعد العديد من الفنانين والمشاهير فى حماية حساباتهم من الاختراق مثل الفنانة أميره فتحي والنجمة ايمان السيد والفنانة ليلي حسين والنجم وائل عبدالعزيز والفنان الشاب حماده صميدة وغيرهم، كما ساعد أيضا الفنانه بسمه ماهر في استرداد صفحتها بعد ان تم اختراقها والاستيلاء عليها.