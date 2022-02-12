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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اعتزاله دوليا.. أحمد فتحى يوجه رسالة لـ عبد الله السعيد

السعيد وفتحي
السعيد وفتحي

وجه احمد فتحى لاعب بيراميدز رسالة إلى النجم عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ومنتخب مصر، بعد اعلانه اعتزال اللعب دوليا، بعد أيام قليلة من مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، التي أقيمت في الكاميرون.

ونشر أحمد فتحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له برفقة السعيد وكتب قائلا: "بالتوفيق ياحبيبي لاعيب كبير ربنا يوفقك في كل قراراتك بالتوفيق فيما هو قادم"

كشف حساب عبد الله السعيد مع منتخب مصر:

خاض عبد الله السعيد 55 مباراة دولية بقميص منتخب مصر الأول سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 10 آخرين.

تفاصيل مشاركات عبد الله السعيد مع منتخب مصر

تصفيات أمم إفريقيا : 6 مباريات .. صنع هدف وحيد

بطولة أمم إفريقيا : 12 مباراة.. سجل هدف وصنع هدف

تصفيات كأس العالم : 13 مباراة.. سجل 3 أهداف وصنع هدفين

كأس العالم : 3 مباريات.. صنع هدف

مباريات دولية ودية: 21 مباراة .. سجل هدفين وصنع 5 أهداف

خاض عبد الله السعيد 3486 دقيقة بقميص منتخب مصر.

لم يتوج عبد الله السعيد بأي بطولة دولية مع منتخب مصر، لكنه ساهم في تأهل منتخب مصر التاريخي إلى كأس العالم 2018، بعد غياب دام 28 عاما.

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اعتزال عبد الله السعيد عبد الله السعيد احمد فتحي رسالة بيراميدز

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