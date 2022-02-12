ميلاد الفلانتين من رحم الحرب .. كيف بدأ عيد الحب .. فيديو

يحتفل العالم بعيد الحب، في 14 فبراير من كل عام،إلا أن الكثيرين لايعرفون أصل عيد الحب، ولماذا سمي بـ«الفالنتين»؟، ولماذا يحتفل به العالم في هذا اليوم؟..

"فالنتين" هو اسم كاهن مسيحي من روما، ويرجع تاريخ الاحتفال بعيد الحب العالمي في 14 فبراير، إلى يوم إعدامه، حيث انتصر للحب والمحبين فدفع حياته ثمنا، حيث قام بتزويج الجنود سرا إيمانا منه برسالة الكنيسة والإنسانية التي لا تمنع اقتران المحبين، ضاربا عرض الحائط بقرار الإمبراطور«كلوديوس» حاكم الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث الميلادي، الذي منع الجنود من الزواج حتى لا يشغلهم عن مهامهم الحربية.

ومن ثم بعد ان تعرضت الإمبراطورية الرومانية في ذلك الوقت لانتشار «الطاعون»، ما أسفر عن وفاة آلاف شخص يوميا من بينهم الكثير من الجنود.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو