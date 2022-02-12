تشكيل مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

تنطلق في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، مباراة فريقي ريال مدريد وفياريال، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد كما أعلنه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في حراسة المرمى: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - توني كروس

خط الهجوم: جاريث بيل - فينيسيوس جونيور - ماركو أسينسيو.

تشكيل فياريال

فيما جاء تشكيل فياريال كما أعلنه يوناي إيمري كالآتي:

في حراسة المرمى: رولي

خط الدفاع: بيدرازا - باو توريس - راؤول ألبيول - فويث

خط الوسط: فيكتور إيبورا - داني باريخو- ألبيرتو مورينو - جيوفاني لو سيلسو

خط الهجوم: دانجوما - صامويل تشوكويزي