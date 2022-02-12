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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«مستقبل وطن» كفر الشيخ يكرم الطلبة المتفوقين بمركز قلين|صور

تكريم المتفوقين
تكريم المتفوقين

كرَّمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ الطلبة المتفوقين بالمدارس الفائزة فى مسابقة أوائل الطلبة بمركز قلين المقامة برعاية حزب مستقبل وطن وإشراف مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ.

 

يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعى للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.

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قال المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ، إن الإدارة التعليمية بقلين قامت بتنظيم احتفالية كبرى بالتنسيق مع الحزب برعاية المهندس عز الدين جودة عضو مجلس الشيوخ وتم تكريم 30 من أوائل الطلبة بالمدارس الفائزة بمركز قلين كما تم تسليم شهادات تقدير لكل مدير مدرسة وتوزيع دروع للموجهين ومديري المراحل ومدير  الإدارة التعليمية بقلين وقيادات الحزب.

جاء ذلك بحضور الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد، نائب أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ، والعميد همام جودة، أمين الحزب بمركز قلين والمهندس فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، والدكتور أحمد الشناوي أمين التعليم والبحث العلمى بالمحافظة ونجوى حمدى مدير الإدارة التعليمية بقلين والمحاسب عبدالباسط الخولى أمين مساعد المجالس المحلية بالمحافظة.

يأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

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مديرية التربية والتعليم حياة كريمة كفرالشيخ حزب مستقبل وطن محافظات الرئيس عبدالفتاح السيسي كفر الشيخ

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