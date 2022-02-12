ثقافتها تنويرية.. سعيد شيمي : قصواء الخلالي أسئلتها سينمائية مخضرمة

أعرب المخرج ومدير التصوير الكبير سعيد شيمي، عن شكره للاعلامية قصواء الخلالي، وذلك بعد استضافتها له في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على فضائية "cbc".

وقال شيمي في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أريد أن أكتب كلمة شكر موجهة إلى الإعلامية اللامعة قصواء الخلالى لإخلاصها لمهنتها الثقافية التنويرية".

وأضاف شيمي: لم أتخيل من حوارها معي التمتع بهذه الميزة الممتازة فى التحصيل والفهم والدأب على تشريح ما اكتب وأسئلتها العميقة وكأنها سينمائية مخضرمة.. لقد بذلت مجهودا ومذاكرة فعلية أدهشتني ولم أتعود عليها من قبل".

من جانبها تفاعلت الناقدة الفنية الكبيرة خيرية البشلاوي مع منشور المخرج الكبير سعيد شيمي، وكتب قائلة: "أوافقك جدا أفضل من حاورني فعلا جادة ومذاكرة موضوعها بالإضافه لأداء مهني ممتاز".