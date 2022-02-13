بصوت شجي.. شاهد أدهم نابلسي يؤذن لصلاة الجمعة بعد اعتزال الغناء|فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للمطرب السابق «أدهم نابلسي» بعد اعتزاله الغناء حيث ظهر في المقطع يؤذن للصلاة بصوت شجي.

خلال الفيديو، وقف «أدهم نابلسي» يؤذن لصلاة الجمعة بصوت مذهل، فيما وقف المصلون من حوله خاشعون في انتظار الصلاة.

جاء المقطع بعد شهرين من نشر «أدهم نابلسي» مقطع فيديو يعلن فيه اعتزاله الغناء، مما أثار جدلا كبيرًا بين محبيه وبعض الفنانين ممن لم يترددوا في الهجوم عليه.

وأوضح نابلسي خلال الفيديو أن قرار اعتزاله الغناء نابع من دوافع عقائدية لاقتناعه أن مشواره الفني لا يرضي الله، كما أنه لا يتفق مع أهداف وجود الإنسان على الأرض"، مما عرضه لهجوم شديد من قبل فنانين لم نسمع بهم من قبل.

أهم أعمال أدهم نابلسي وبداية مشواره الفني

كان أدهم نابلسي قد بدأ مشواره الفني قبل اعتزاله من خلال مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "إكس فاكتور" عام 2013.

حيث انضم لفريق وائل كفوري وتألق على المسرح حتى وصل إلى المرحلة النهائية من المسابقة التي حصد لقبها المطرب المغربي «محمد الريفي».

ثم طرح أول أغنية له عام 2013 والتي حملت اسم "قصتنا خلصت"، لتصبح أول أعماله الفنية بعد نجاحه في برنامج "إكس فاكتور".