أسباب خفية لحدوث الكبد الدهني أثناء الحمل

الكبد الدهني الحاد أثناء الحمل (AFLP) هو حالة طوارئ ولادة نادرة نسبيًا تحدث في الثلث الثالث من الحمل أو بعد الولادة. يشار إليه أيضًا باسم ضمور الكبد الأصفر الحاد. يتميز AFLP بالتضخم الحويصلي (انسداد الشعيرات الدموية في الكبد).

يمكن أن تؤدي الحالة غير المعالجة إلى فشل الكبد ، مما يؤدي إلى مضاعفات الأم أو الجنين. يمكن أن يساعد التشخيص والعلاج في الوقت المناسب في تعافي الأم يناقش هذا المنشور الأسباب وعوامل الخطر والأعراض والتأثيرات والتشخيص والعلاج لـ AFLP.



كشف موقع هيلثي عن الأعراض وعوامل الخطر ومضاعفات الكبد الدهني الحاد الناتج عن الحمل وما يمكنك القيام به لتحسين النتائج السريرية.

ما هي أسباب الكبد الدهني الحاد للحمل؟

السبب الدقيق لـ AFLP غير واضح. ومع ذلك ، تربط الدراسات الاضطراب الأيضي بالأسباب التالية.



المرأة الحامل التي تحمل جنينًا مصابًا باضطراب الكبد الأيضي

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خلل في الميتوكوندريا (قوة خلوية ضعيفة)

ما هي عوامل خطر الإصابة بالكبد الدهني الحاد أثناء الحمل؟



وفقًا للمجلة الكندية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد ، فإن بعض عوامل الخطر لـ AFLP هي.

طفرة جينية لأنزيم نازعة هيدروجينيز 3-هيدروكسي أسيل-كوا (LCHAD) طويل السلسلة

Primipara أو الحمل الأول

جنين ذكر

الحمل المتعدد