الأمم المتحدة تعلن تعرض 5 من موظفيها للاختطاف في اليمن

أعلنت الأمم المتحدة، أن خمسة من موظفيها اختطفوا في جنوب اليمن أثناء عودتهم إلى عدن بعد مهمة ميدانية.

وقال راسيل جيكي، المتحدث باسم كبير مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن إن عملية الاختطاف حدثت يوم الجمعة في محافظة أبين.

وأضاف أن "الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع السلطات من أجل إطلاق سراحهم".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن بيان لمجلس الوزراء قوله إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقرها جنوب اليمن تواصل العمل "لتحرير المختطفين وضمان سلامتهم بشكل عاجل" وأشارت إلى أنهم تعرضوا للخطف على يد مسلحين مجهولين.

وقال مسؤول بمكتب الأمم المتحدة في عدن إن من بين المختطفين أربعة يمنيين.

ويشهد اليمن أعمال عنف منذ أطاحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بالحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. وبعد ذلك بأشهر تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لقتال الحوثيين.

