قبل التوزيع الداخلي.. تعرف على أقسام كلية الزراعة جامعة القاهرة

ينتظر طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة، التوزيع الداخلى للأقسام والتخصصات وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022 ، حيث يتم توزيع الطلاب على الأقسام الداخلية خلال الفصل الدراسى الثانى.

وفى هذا التقرير ننشر لكم أقسام كلية الزراعة جامعة القاهرة .

قسم وقاية نبات

يتم دراسة كل الحشرات و المبيدات و كيف يتم التأثر عليها أو تأثيرها على النبات و الأمراض التي تتعرض لها النباتات من حيث طبيعة أو إصابة بكائن.



قسم إنتاج حيواني

ومن خلاله يتم به دراسة مادة فسيولوجى و تربية و تغذية و كيفية توفر بيئة صالحة للحيوان .



قسم إنتاج نباتي

يتم دراسة حياة النبات وأنواعه و كيفية الزراعة و الطرق المختلفة للزراعة التقليدية والحديثة.



قسم علوم الأغذية

يتم من خلاله دراسة أساس تصنيع الأغذية والأنواع المختلفة و المواد المضافة و الحفظ و غيرة فى مجال الأغذية .



قسم الأراضي و المياه

يتم دراسة الأرض و كل العوامل الخاصة بيها و مشاكلها و حلول المشاكل ، كما يتم دراسة كيفية الاهتمام بها .



قسم العلوم الاقتصادية و الاجتماعية الزراعية

يتم دراسة الإدارة و دراسات الجدوى و يعتبر قسم تنمية بشرية ، لدراسة تخصصات فى كيفية التعامل مع الناس و تنمية موارد ، كما يتم دراسة كيفية استغلال الإمكانيات المتاحة و تحسب المكسب و الخسارة.