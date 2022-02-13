تحويلات مرورية بمدينة نصر لاستكمال مشروع المونوريل بشارع ذاكر حسين

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال أعمال مشروع المونوريل ورفع الكمرات المعدنية بشارع ذاكر حسين بمنطقة مدينة نصر .

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فان الامر يستلزم الغلق الكلى لشارع ذاكر حسين بالوصلة من شارع عبدالله العربى حتى شارع إبراهيم أبو النجا ، مع تحويل حركة المرور القادم من شارع عبدالله العربى يميناً إتجاه شارع المستشار حافظ بدوى فيساراً للعودة إلى شارع ذاكر حسين .

على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من " يوم الأحد" الموافق 13/2/2022 ، وحتى " يوم الأربعاء" الموافق 23/2/2022 .

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.