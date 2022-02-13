فيلم خافيير بارديم The Good Boss يسيطر على جوائز جويا الإسبانية

سيطر فيلم الممثل خافيير بارديم The Good Boss على قوائم جوائز جويا الإسبانية لعام 2022، وذلك بعد عرضه من قبل في عدد من المهرجانات أبرزها سان سباستيان.

توج فيلم The Good Boss للمخرج فرناندو ليون دي أرانوا 20 ترشيحا ضمن قوائم أكاديمية جويا الإسبانية، ونال جائزة أفضل فيلم وممثل التي منحت إلى خافيير بارديم في النسخة 36 التي أقيمت أمس السبت.

وتعد هذه المرة السابعة التي يحصد فيها مخرج وبطل فيلم The Good Boss جوائز جويا في تاريخهما، وحصد الفيلم أيضا جائزة أفضل مخرج وسيناريو أصلي إلى جانب الإنتاج والموسيقى الأصلية.

يقدم خافيير بارديم في الفيلم الكوميدي المنتظر The Good Boss، واسمه الإسباني El buen patrón شخصية مختلفة عن أعماله السابقة، وهو من إخراج فرناندو ليون دي أرانوا، ويعرض باللغة الإسبانية.

وتفوقت الممثلة الإسبانية بلانكا بورتيلو على بينيلوبي كروز المرشحة للأوسكار هذا العام ونالت جائزة أفضل ممثلة.

وقررت الأكاديمية الإسبانية للفنون والعلوم السينمائية منح الممثلة الشهيرة كيت بلانشيت جائزة جويا الدولية، الأولى من نوعها تقديرا لمسيرتها الفنية، وقدم لها الجائزة كل من بينيلوبي كروز والمخرج بيدرو ألمودوفار.

وأشادت كيت بلانشيت بالسينما الإسبانية التي قدمت أفلاما رائعة على الرغم من تأثير الوباء على الصناعة، وعبرت عن فخرها بما حققته مهنتها حتى الآن.