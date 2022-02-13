سارة ناجي تخطف أنظار متابعيها بإطلالة أنيقة على إنستجرام.. شاهد

حرصت الفنانة سارة ناجي، علي مشاركة جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سارة بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية "بلوفر صوف" باللون الأسود، ونسقت عليه بنطال جينز، وتركت خصلات شعرها الأشقر القصير منسدلة على كتفيها، كما اعتمدت علي ميك اب ناعم، يبرز ملامح وجهها الجميل ، بالألوان الترابية الرقيقة.

وتعود الفنانة سارة ناجى للدراما مجدداً،ً بعد أن قدمت مسلسل "دلع بنات" مع النجمة مى عز الدين" عام 2014، حيث تشارك في بطولة مسلسل "ولاد عابد" من بطولة رياض الخولى وصفاء الطوخى وعدد من النجوم، المسلسل تأليف سماح الحريرى، وإخراج أكرم فريد.

وتقدم سارة شخصية "نانا" في مسلسل "ولاد عابد"، وهى امرأة ذات أصول أرستقراطية، ولديها سلسلة "جاليرى" لبيع التحف والألماظ والذهب وخلافه، وخلال أحداث المسلسل، تقع في حب "عابد" – رياض الخولى، وتتزوجه، وتحدث بينهما مفارقات مثيرة .

مسلسل "ولاد عابد" يعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم في قائمة أبطاله كلاً من: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، فراس سعيد، صفوة، فيدرا، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجى، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية.