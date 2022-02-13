عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سارة ناجي تخطف أنظار متابعيها بإطلالة أنيقة على إنستجرام.. شاهد

سارة ناجي
سارة ناجي

حرصت الفنانة سارة ناجي، علي مشاركة جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”. 

وظهرت سارة بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية "بلوفر صوف" باللون الأسود، ونسقت عليه بنطال جينز، وتركت خصلات شعرها الأشقر القصير منسدلة على كتفيها،  كما اعتمدت علي ميك اب ناعم، يبرز ملامح وجهها الجميل ، بالألوان الترابية الرقيقة. 

وتعود الفنانة سارة ناجى للدراما مجدداً،ً  بعد أن قدمت مسلسل "دلع بنات" مع النجمة مى عز الدين" عام 2014، حيث تشارك في بطولة مسلسل "ولاد عابد" من بطولة رياض الخولى وصفاء الطوخى وعدد من النجوم، المسلسل تأليف سماح الحريرى، وإخراج أكرم فريد.

وتقدم سارة شخصية "نانا" في مسلسل "ولاد عابد"، وهى امرأة ذات أصول أرستقراطية، ولديها سلسلة "جاليرى" لبيع التحف والألماظ والذهب وخلافه، وخلال أحداث المسلسل، تقع في حب "عابد" – رياض الخولى، وتتزوجه، وتحدث بينهما مفارقات مثيرة .

مسلسل "ولاد عابد" يعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم في قائمة أبطاله كلاً من: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، فراس سعيد، صفوة، فيدرا، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجى، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية.

IMG_٢٠٢٢٠٢١٣_١٦٢٧٢٥
IMG_٢٠٢٢٠٢١٣_١٦٢٧٢٥
سارة ناجي اطلالة تخطف القلوب أحدث ظهور إطلالة انيقة الأسود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

4 لاعبين مطرودون من جنة كيروش.. هل يضم البرتغالي أحدًا منهم قبل مباراة السنغال

مذبحة أسرية بقنا.. شاب يقتل والده وزوجته ويصيب 3 آخرين بينهم والدته

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

مجلس الشيوخ يقر إجازة أبوة للوالد لمدة يوم واحد

ترشيحاتنا

ألمانيا تحذر: التصعيد العسكري حول أوكرانيا قد يتحول إلى حرب واسعة تشمل أوروبا

على رأسهم كريم بنزيما.. قائمة ريال مدريد لمباراة باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم على بيرنلي بهدف في الشوط الأول

"البنتاجون": لا تأكيد على تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا الأربعاء القادم

بعد إعادة انتخابه.. رئيس ألمانيا يحذر بوتين من غزو أوكرانيا

أسعار العملات العربية في بنك مصر بختام تعاملات الأحد 13 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

نجلاء بدر: مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى الإسكندرية للفيلم القصير إضافة لى

شابة مسلمة تحصد 5 ميداليات ذهبية في أصعب لغة هندية.. من هي غزالة؟

فيديو

تسبب الوفاة.. حقيقة تداول أدوية مغشوشة في الصيدليات |فيديوجراف

الحقنة بـ 130 ألف جنيه.. تفاصيل مرض وعلاج حمو بيكا| فيديو

بعد 3 أشهر من الرعب.. شاهد| فواز قطيفان يعود لأسرته

بعد تشبيهها بطليقته مي حلمي.. خطيبة محمد رشاد الجديدة ترد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ