8 أندية تشارك في بطولة كأس مصر للكانوي بولو

بدأت اليوم، الأحد، بطولة كأس مصر للكانوي بولو، والتي يقيمها الاتحاد المصري للكانوي والكياك برئاسة اللواء أيمن شويتة، بحمام السباحة الأوليمبي لنادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر يومي 13 و14 فبراير.

ويشارك في البطولة 8 أندية في فرق الرجال، و6 أندية بفرق السيدات، يمثلون أفرع الاتحاد من القاهرة والإسكندرية وجنوب الوادي، بإجمالي حوالي 100 لاعب ولاعبة من أندية “المقاولون العرب، ونادي المصري، ويخت الجيزة، ويخت الإسكندرية، ونادي أسوان للتجديف، ونادي اتحاد الشرطة، والبنك الأهلي، والصيد المصري”.

ويدير البطولة الحكم الدولي أحمد حلمي، رئيس منطقة القاهرة للكانوي والكاياك، ورئيس الحكام الحكم الدولي عبير السروي.

وأكد العميد دكتور خالد سمير، نائب رئيس الاتحاد والمتحدث الإعلامي، أن أعداد الأندية المشاركة في تزايد مستمر.

وأوضح أن المباريات النهائية وتكريم الأندية الأوائل في البطولة، تقام غدا، الاثنين، الساعة 9 صباحا.

وعقد المؤتمر الفني للبطولة أمس، السبت، بمقر الاتحاد بالقاهرة، بحضور مندوبي 15 ناديا من فروع الاتحاد بالقاهرة والإسكندرية وجنوب الدلتا المشاركين في البطولة، ورؤساء اللجان المنظمة، وتم فيها مناقشة جميع الأمور الفنية والإدارية لها.

وتقام مسابقات السرعة للكانوي والكاياك من ١٥ - ١٧ فبراير الجاري بنادي يخت الجيزة.