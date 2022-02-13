المؤبد لـ عاطل قتل وأصاب 5 أشخاص بشبين القناطر في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة التاسعة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب بالسجن المؤبد، لعاطل لاتهامه بقتل شخصين والشروع في قتل 3 أشخاص آخرين بواسطة إطلاق أعيرة نارية صوبهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6542 لسنة 2011 جنايات مركز شبين القناطر والمقيدة برقم 3121 لسنة 2012 كلى شمال بنها أن المتهم قتل عمدا المجنى عليهم "عزيزة ف ع"، ربة منزل، و "ياسر ف ا"، بأن تتبع المجنى عليهما حال استقلالهما سيارة بواسطة دراجة نارية خلف شخص آخر، وأطلق عليهما عدة أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية آلية" محدثا إصابتهما التى أودت بحياتهما علي الفور والتي وردت بتقرير الصفة التشريحية.

وأشار الى أن المتهم في ذات الزمان والمكان شرع في قتل كل من "شريف س م"، و "عمرو س م"، و "أحمد م ع"، بأن أطلق صوبهم عدة أعيرة نارية من سلاح نارى "بندقية آلية"، قاصدا من ذلك قتلهم حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل له فيه وهو فرار المجنى عليهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من عمليات النجدة بورود بلاغ بقيام عاطل بقتل ربة منزل وعامل من خلال إطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية آلية" كما شرع في قتل 3 أشخاص آخرين بعد إطلاق عدة أعيرة نارية عليهم من ذات السلاح وفروا هاربين.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه البحث والتحريات أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات وأرشد عن السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.