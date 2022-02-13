عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبي تشعل «إنستجرام» بإطلالة ساحرة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

خطفت اللبنانية هيفاء وهبي، أنظار المتابعين، في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيفاء وهبي، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا شيفون قصير ومطرز، وحذاء انيق بكعب، واعتمدت على مكياج جرئ أظهر جمال ملامحها. 

 يذكر أن آخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

بينما آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسل "أسود فاتح" بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف وغيرهم، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

وكشف المخرج أحمد خالد موسى في تصريح خاص لصدى البلد عن كواليس فيلمه الجديد مع هيفاء وهبي.

وقال أحمد خالد موسى:" أتعاون مع هيفاء وهبي في فيلم يحمل اسم فوق برج إيفل، وسنبدأ تصويره  3 يناير في فرنسا".

وتابع: هذا الفيلم سيشهد أول تجربة إنتاجية لي، وهي تجربة مختلفة وتحدي جديد لي في السينما، وسيكون بطولة هيفاء وهبي وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد سلام ومحمد ثروت ومحمود حافظ .

IMG_٢٠٢٢٠٢١٣_١٩١٩٢٨
IMG_٢٠٢٢٠٢١٣_١٩١٩٢٨
IMG_٢٠٢٢٠٢١٣_١٩١٩١٢
IMG_٢٠٢٢٠٢١٣_١٩١٩١٢
IMG_٢٠٢٢٠٢١٣_١٩١٩٠٢
IMG_٢٠٢٢٠٢١٣_١٩١٩٠٢
فستان جرئ إطلالة هيفاء وهبي اطلاله جريئه جلسة تصوير إطلالة ساحرة اللبنانية هيفاء وهبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

الترم الثاني.. التعليم : الخميس آخر أيام إجازة نصف العام بـ المدارس

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

إصابة خالد الغندور بأزمة صحية ونقله للمستشفى

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

حالة الطقس.. أجواء مستقرة لمدة أسبوع وأمطار خفيفة على بعض المناطق

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

ترشيحاتنا

بيراميدز يقلب الطاولة على أهلي طرابلس ويقتنص الثلاث نقاط

لجنة مكافحة كورونا : 4 أسباب وراء ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس.. فيديو

خبراء عسكريين: خطة الغزو الروسي لأوكرانيا تبدأ بإنزال بحري وغطاء جوي

إسرائيل: لا ندعم أوكرانيا بشكل صريح بسبب الجالية اليهودية

الكونفدرالية الأفريقية.. بيراميدز يقلب الطاولة علي بطل ليبيا ويسجل الثاني

7 بنود مهمة في وثيقة القاهرة للسلام بـ ختام مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

نجلاء بدر: مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى الإسكندرية للفيلم القصير إضافة لى

فيديو

ذكرى وفاة زيزي مصطفى.. لماذا رفضت المشاركة بفيلم "أبي فوق الشجرة" (فيديو)

بعد قبلة خالد النبوي وشيرين رضا .. هادي الباجوري يدافع عن المشاهد الساخنة.. فيديوجراف

تسبب الوفاة.. حقيقة تداول أدوية مغشوشة في الصيدليات |فيديوجراف

الحقنة بـ 130 ألف جنيه.. تفاصيل مرض وعلاج حمو بيكا| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ