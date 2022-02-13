حاول سرقة الأنبوبة لشراء مخدرات.. مصرع مسن على يد حفيده في الجيزة

أنهى عاطل حياة جده بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة، حال قيام الأخير بمنعه من سرقة أنبوب غاز من منزله لشراء المخدرات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل منزله وبها أثار طعنة نافذة ناتجة عن الإعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وبالإنتقال والفحص كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، العثور على جثة مسن وبها طعنة نافذة بواسطة سلاح أبيض، وتم نقلها إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وشرحت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبوالخير نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبإشراف المقدم إكرامي البطران، أن وراء إرتكاب الواقعة حفيد المجني عليه.

و تبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن حفيد المجني عليه عاطل وعمره 22 عام وأعتاد على تعاطي المواد المخدرة، وحال عدم امتلاكه للاموال ذهب إلي منزل جده وشرع في سرقة أنبوب الغاز وبيعها لشراء المخدرات بها.

وكشفت التحريات، قيام المجني عليه بمنع حفيده من سرقة أنبوب الغاز، إلا أن الحفيد سدد له طعنة نافذة أودت بحياته وسقط جثة هامدة، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات.

