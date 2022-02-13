بعد العاصفة يأتي قوس قزح.. سمية الخشاب تتألق بـ الأسود على انستجرام..شاهد

حرصت الفنانة سمية الخشاب علي مشاركة جمهورها صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.



وظهرت سمية الخشاب مرتدية جيب قصيرة باللون الأسود، مع بلوزة كت وأكمام منفصلة بنفس اللون، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، وعلقت علي الصور كاتبة: "بعد العاصفة يأتي قوس قزح"



يذكر أن سمية الخشاب شاركت فى مسلسل "موسى" بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية "حلاوتهم"، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولى، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدى، وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

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