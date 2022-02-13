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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشعر كيرلي.. رضوى الشربيني تتألق في إطلالة مميزة.. شاهد

رضوي الشربيني
رضوي الشربيني

نشرت الإعلامية رضوي الشربيني صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت رضوي الشربيني مرتدية جاكيت بألوان متعددة، تاركة خصلات شعرها بلوك كيرلي جذاب، مع ميك أب هادئ يبرز ملامح وجهها.

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يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.
 

وتقدم رضوى الشربيني ، خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل الطبيعية وتستضيف خلال فقرات برنامجها العديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن، وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانون منها.

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