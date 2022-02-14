لمحبي الكروس أوفر ..جيلي كول راي موديل 2022 بالسوق المصري|صور

أطلقت شركة جيلي الصينية خلال الفترة الاخيرة، اثنين من الاصدارت الجديدة والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر والرياضية متعددة الاستخدام، وهم النسخة اوكافانجو من فئة الـ SUV، ونجمة هذا الموضوع وهي السيارة جيلي كول راي موديل 2022، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات COMFORT و PREMIUM.

جيلي كول راي موديل 2022 بالسوق المصري

مواصفات السيارة جيلي كول راي موديل 2022

ترتكز السيارة جيلي كول راي موديل 2022 على جنوط رياضية تتراوح بين 17 و 18 بوصة، بينما تضم مصابيح أمامية عدوانية المظهر، ومصابيح نهارية LED على جانبي الصادم الأمامي، بالاضافة إلى شبكة هوائية متعددة المقاطع.

جيلي كول راي موديل 2022 بالسوق المصري

وتحتوي السيارة على سبويلر رياضية اعلى ناحية الزجاج الخلفي، ومنظومة عادم ثنائية، مع اقواس نصف دائرية متصلة بداعامات جانبية تربيط بين الناحية الامامية والخلفية ايضا، كما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 4330 مم، و بعرض يبلغ 1800 مم.

جيلي كول راي موديل 2022 بالسوق المصري

وحصلت السيارة جيلي كول راي موديل 2022 على ارتفاع يقدر بـ 1609 مم، بينما تضم مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 330 لتر، مع مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، ومن الداخل شاشة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 10.25 بوصة، ونظام صوتي وترفيهي من 6 مكبرات، وعجلة قايدة مالتي فانكشن.

جيلي كول راي موديل 2022 بالسوق المصري

كما زودت السيارة بنظام الوسائد الهوائية، ومثبت سرعة، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، و EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، وخاصية التحكم في نزول المنحدرات HDC، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية، وحساسات أمامية للفئات الاعلى تجهيز، بالاضافة لخاصية رصد النقاط العمياء وتحديد المسارات.

جيلي كول راي موديل 2022 بالسوق المصري

وتتسارع السيارة جيلي كول راي موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 7.9 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1500 سي سي، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء Dual clutch WET من 7 سرعات.

أسعار السيارة جيلي كول راي موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك COMFORT جيلي كول راي موديل 2022 بقيمة قدرها 319,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك PREMIUM جيلي كول راي موديل 2022 بقيمة قدرها 369,900 جنيه.