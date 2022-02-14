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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية:44.7 مليار جنيه اجمالى أقساط قطاع التأمين خلال يناير حتى نوفمبر 2021

الرقابة المالية
الرقابة المالية

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية أن إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2021 بلغت 44.783مليار جنيه خلال ، مقارنة 35.259 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 27%

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية عن قطاع التأمين والتى حصلت "صدى البلد" عن نسخة منه، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 18.331 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر  2021، مقابل 14.635مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2020، بنمو 25.3%

واوضح تقرير الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بلغت 26.451 مليار جنيه خلال يناير حتى نوفمبر  2021 مقابل 20.623 مليار جنيه من يناير حتى نوفمبر  2020، بإرتفاع قدره 28.3%.

وذكر تقرير الرقابة المالية أن إجمالى قيمة التعويضات المسددة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر  2021، بلغت 20.689 مليار جنيه مقابل 17.845مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق له بنمو 15.9 %.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية ، أن قيمة التعويضات المسددة للتأمينات الممتلكات و المسئوليات بلغت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر  2021 نحو 9.415مليار جنيه مقابل 9.376 مليار جنيه فى الفترة من يناير حتى نوفمبر 2020 بانخفاض 0.4%.


وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية ، الى أن قيمة التعويضات المسددة للأشخاص و تكوين الأموال بلغت خلال يناير حتى نوفمبر  2021 نحو 11.273 مليار جنيه مقابل 8.469 مليار جنيه فى يناير حتى نوفمبر  2020 بنمو 33.1 %.


ونوه تقرير هيئة الرقابة المالية عن مؤشرات التأمين وفقاً لنوعه حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 40.556مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2021، مقابل 29.400 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المقارن، بمعدل نمو 37.9 %.

ولفت تقرير هيئة الرقابة المالية، الى أن شركات التأمين التكافلي العاملة بالسوق المصرية سجلت أقساط بقيمة 4.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2021، مقابل 5.8مليارن جنيه خلال الفترة ذاتها من 2020، بمعدل تراجع 27 %.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة عن الفترة من يناير حتى نوفمبر 2021 بلغت 12 مليار جنيه مقابل 10.4 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام السابق له 

الرقابة المالية التامين مليار جنيه اقساط المالية

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