عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ناسا تنطلق نحو الشمس بـ صاروخين

صدى البلد

تخطط وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء لإرسال زوج من المهام إلى الشمس في العقد القادم، وذلك لإمداد العلماء في الأرض بالمزيد من المعلومات الهامة والمجهولة عن النجم الذي يمنح الضوء والحرارة للكوكب، وكيفية حماية رواد الفضاء من العواصف الشمسية.

تم اختيار مشروع Multi-Slit Solar Explorer (MUSE) و HelioSwarm من قبل وكالة الفضاء الأمريكية ، من أجل تحسين فهمنا لديناميكيات الشمس، والاتصال بين الشمس والأرض، وبيئة الفضاء المتغيرة باستمرار.

txt

إيلون ماسك متهم بـ تعذيب القرود.. ما القصة

txt

اكتشاف كوكب جديد قريب من الأرض.. تعرف على التفاصيل


ستكون البعثات قادرة على المساعدة في تحسين التنبؤ بالطقس الفضائي ، مثل التوهجات الشمسية القادمة التي تولد عواصف مغنطيسية أرضية في الغلاف الجوي، بحسب ما نشرت "ديلي ميل" البريطانية.

لقد كانت عاصفة مثل هذه هي التي تسببت مؤخرًا في فقدان "سبيس إكس"  SpaceX لأربعين من أقمارها الصناعية"ستارلينك"  Starlink بعد وقت قصير من الإطلاق ، عندما سقطت مرة أخرى على الأرض واحترقت في الغلاف الجوي.

وتقول ناسا إن التنبؤات الأكثر دقة يمكن أن تحمي أيضًا عددًا متزايدًا من رواد الفضاء الذين يذهبون إلى المدار ، وتحمي الأقمار الصناعية التي توفر إشارات GPS.

txt

أسرار مقبرة توت عنخ آمون وكنوزها الغامضة

txt

اكتشاف نادر لـ أسماك القرش والشعاب المرجانية

تبلغ ميزانية مهمة MUSE 192 مليون دولار ، وسيكلف مشروع HelioSwarm ، الذي يتضمن 'سربًا' من تسع مركبات فضائية ، 250 مليون دولار.

قال توماس زوربوشن ، المدير المساعد للعلوم في مقر ناسا بواشنطن: “سيوفر كل من المهمتين رؤية جديدة وأعمق للغلاف الجوي الشمسي وطقس الفضاء، فهذه المهمات لا توسع فقط علم بعثاتنا في الفيزياء الشمسية، إنها توفر أيضًا منظورًا فريدًا ونهجًا جديدًا لفهم ألغاز نجمنا”.

ناسا الفضاء الشمس الضوء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

موضوعات متعلقة

إيلون ماسك متهم بـ تعذيب القرود.. ما القصة

اكتشاف كوكب جديد قريب من الأرض.. تعرف على التفاصيل

احذر منها.. أطعمة نتناولها يوميًا تصيب بـ سرطان المعدة والفم

أسرار مقبرة توت عنخ آمون وكنوزها الغامضة

اكتشاف نادر لـ أسماك القرش والشعاب المرجانية

بعد تفشيه مؤخرا.. وفاة أول حالة بـ حمى لاسا

خصخصة القمر.. اقتصاديون: تأجير الفضاء يقضي على الفقر في الأرض

في مشهد غريب.. السماء تمطر مئات الطيور النافقة

ترشيحاتنا

وسط تهديدات الغزو الروسي.. ارتفاع كبير في أسعار برميل النفط

اكتشاف مثير.. العثور على كوكب جديد عليه حياة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا

اليوم.. قيادات مكتب الإرشاد أمام محكمة أمن الدولة في قضية أحداث المنصة

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى فى البنوك اليوم الإثنين 14-2-2022

بعد ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 14-2-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

فيديو

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

بين التجاهل والردّ.. شائعات الطلاق تطارد منى زكى وشيرين

مذبحة أسرية في قنا.. شاب يتخلص من والده وزوجته ويصيب والدته.. فيديوجراف

ذكرى وفاة زيزي مصطفى.. لماذا رفضت المشاركة بفيلم "أبي فوق الشجرة" (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ