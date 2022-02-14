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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال يومين.. وزير الدفاع البريطاني يحذر: الهجوم الروسي على أوكرانيا دون سابق إنذار

الهجوم الروسي على
الهجوم الروسي على أوكرانيا

أكد وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، اليوم الاثنين، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا قد يحدث من دون سابق إنذار.

وشدد على أن لندن تتعامل  بجدية مع التقديرات بغزو روسي لأوكرانيا خلال يومين.

كما أعرب هيبي عن قلق عميق إزاء حجم القوة الروسية على حدود أوكرانيا حاليا، مشيرا إلى أن حشد روسيا على حدود أوكرانيا قد يكون لتعزيز موقفها دبلوماسيا.

وفي وقت سابق، أعلن هيبي، أنه لن يكون هناك جنود لبريطانيا في أوكرانيا في حال اندلع صراع بينها وبين روسيا.

وأضاف أن البريطانيين الموجودين في أوكرانيا لا ينبغي أن يتوقعوا أي احتمالية لحدوث عملية إجلاء عسكري مثلما شاهدوا في أفغانستان".

وقد صرح المتحدث باسم الحكومة البريطانية بأن بريطانيا تسعى لتوفير حزمة من الدعم العسكري والمساعدات الاقتصادية لأوكرانيا مع تنامي خطر تعرضها لغزو روسي.

فقد قامت بريطانيا بدعم الجيش الأوكراني بمساعدات عسكرية تضمنت قاذفاتٍ وصواريخ مضادةً للدبابات.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن بوريس جونسون سيقوم بجولة أوروبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع لحشد الدعم من أجل إنهاء المواجهة مع روسيا.

وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل بشأن الأماكن التي سيزورها جونسون فإن مكتبه قال إنه يرغب في التواصل بشكل كبير مع بلدان شمال أوروبا ودول البلطيق.
 

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