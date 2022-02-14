إيقاف أيمن عبدالعزيز 4 مباريات .. عقوبات رادعة بدوري القسم الثاني

أصدرت لجنة المسابقات التي تدير دوري القسم الثاني لكرة القدم عدة قرارات رداعة بشأن أحداث الجولة الماضية بدوري الدرجة الثانية .



وجاءت قرارات لجنة المسابقات كالآتي :



مباراة بتروجيت × المريخ التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 11/2/2022م .

- إيقاف / محمـد ابراهيم المدير الاداري نادي المريخ "مباراة واحدة "و غرامة مالية قيمتها 1000 جنية وذلك للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

مباراة كفر الشيخ × المجد السكندري التي أقيمت يوم الخميس الموافق 10/2/2022م .

- إيقاف اللاعب احمد محـمد سيد لاعب نادي المجد السكندري" أربعة مباريات " و غرامة مالية قيمتها 5000 جنية وذلك للطرد لسب مدربه .

مباراة اف سي مصر × الترسانة التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 11/2/2022م .

- إيقاف اللاعب محمـد حمدي عبدالعزيز محمـد لاعب نادي اف سي مصر" مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة .

- إيقاف ايمن عبد العزيز مدرب عام نادي اف سي مصر "اربعة مباريات "و غرامة مالية قيمتها 2000 جنية وذلك للطرد للسلوك الغير رياضي تجاه الحكم .

مباراة الأوليمبي × الزرقا التي أقيمت يوم الخميس الموافق 10/2/2022م .

- إيقاف اللاعب محمود محمـد احمد لاعب النادي الأوليمبي " مباراة واحدة " وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة السكة الحديد × منتخب السويس التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 11/2/2022م .

- إيقاف جمعة مشهور المدير الفني نادي السكة الحديد "مباراة واحدة "

و غرامة مالية قيمتها 2000 جنيه وذلك لحصوله علي الإنذار الثالث .

مباراة حرس الحدود × الصيد بالمحلة التي أقيمت يوم الخميس الموافق 10/2/2022م .

- إيقاف اللاعب/ مصطفي محمـد زكي لاعب نادي حرس الحدود "مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة .

مباراة النصر × المصرية للاتصالات التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 11/2/2022م .

- توقيع غرامة مالية علي نادي النصر قيمتها 3000 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد لتواجد أعداد زائدة من أفراد الجهاز الفني والإداري وتواجد الكابتن/محمـد عبدالفتاح رئيس الجهاز والغير مدرج اسمه بتقرير المباراة .

مباراة المنيا × مركز شباب طامية التي أقيمت يوم السبت الموافق 12/2/2022م .

- إيقاف اللاعب احمد اشرف حلمي لاعب مركز شباب طامية "مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة.