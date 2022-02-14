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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيقاف أيمن عبدالعزيز 4 مباريات .. عقوبات رادعة بدوري القسم الثاني

أيمن عبدالعزيز
أيمن عبدالعزيز

أصدرت لجنة المسابقات التي تدير دوري القسم الثاني لكرة القدم عدة قرارات رداعة بشأن أحداث الجولة الماضية بدوري الدرجة الثانية .

وجاءت قرارات لجنة المسابقات كالآتي :  

مباراة  بتروجيت ×  المريخ التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 11/2/2022م .

- إيقاف / محمـد ابراهيم المدير  الاداري نادي المريخ "مباراة واحدة "و غرامة مالية قيمتها 1000 جنية وذلك للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

 مباراة  كفر الشيخ ×  المجد السكندري التي أقيمت يوم الخميس الموافق 10/2/2022م .

- إيقاف اللاعب احمد محـمد سيد  لاعب نادي المجد السكندري"   أربعة مباريات " و غرامة مالية قيمتها  5000 جنية وذلك للطرد لسب مدربه . 

مباراة  اف سي مصر  ×  الترسانة التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 11/2/2022م .

- إيقاف اللاعب محمـد حمدي عبدالعزيز  محمـد لاعب نادي اف سي مصر"   مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة .

- إيقاف ايمن عبد العزيز  مدرب عام نادي اف سي مصر "اربعة مباريات "و غرامة مالية قيمتها 2000 جنية  وذلك للطرد للسلوك الغير رياضي تجاه الحكم .

مباراة  الأوليمبي  ×  الزرقا  التي أقيمت يوم الخميس الموافق 10/2/2022م .

- إيقاف اللاعب محمود محمـد احمد لاعب النادي الأوليمبي " مباراة واحدة " وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة  السكة الحديد × منتخب السويس التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 11/2/2022م .

- إيقاف  جمعة مشهور المدير الفني  نادي السكة الحديد "مباراة واحدة "

و غرامة مالية قيمتها 2000 جنيه وذلك لحصوله علي الإنذار الثالث .

مباراة  حرس الحدود ×  الصيد بالمحلة التي أقيمت يوم الخميس الموافق 10/2/2022م .

- إيقاف اللاعب/ مصطفي محمـد زكي  لاعب نادي حرس الحدود "مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة .

مباراة  النصر  ×  المصرية للاتصالات التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 11/2/2022م .

-   توقيع غرامة مالية علي نادي النصر قيمتها 3000 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد لتواجد أعداد زائدة من أفراد الجهاز الفني والإداري وتواجد الكابتن/محمـد عبدالفتاح رئيس الجهاز  والغير مدرج اسمه بتقرير المباراة .

مباراة  المنيا ×  مركز شباب طامية التي أقيمت يوم السبت الموافق 12/2/2022م .

- إيقاف اللاعب احمد اشرف حلمي لاعب مركز شباب طامية "مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة.

دوري القسم الثاني كفر الشيخ بتروجيت الترسانة أيمن عبد العزيز

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