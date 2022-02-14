محافظ الشرقية يُفاجئ العاملين بالوحدة الصحية بالسعدية بمركز أبو حماد

فاجئ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين بالوحدة الصحية بالسعدية التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد وذلك للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة ، ولتحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية.

اطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من إلتزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية ، مؤكداً على حسن معاملة واستقبال المرضى والمترددين على الوحدة وتقديم خدمات صحية وعلاجية مميزه لهم.

تفقد المحافظ الصيدلية وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية ، مشدداً على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة واستمرار أعمال تعقيم الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

أكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة باستمرار تكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية وخاصة بالقري والعزب لضبط منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء والارتقاء بمستوي الخدمات الصحية و العلاجية المقدمة للمواطنين.