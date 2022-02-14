الشيوخ يوافق على الحساب الختامي لموازنة للعام المالي 2020/2021

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس بشأن الحساب الختامي لموازنة المجلس للعام المالي 2020/2021.

جاء ذلك بعدما استعرض مقرر اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لموازنة المجلس، مشيرا إلى أن موازنة المجلس فى عام 2020/2021 كانت بقيمة 500 مليون جنيه، وأن جملة المنصرف منها نحو 474 مليونا و840 ألف جنيه، وأن هناك فائضا نحو 25 مليونا و160 ألف جنيه، والذى تم سحبه من جانب الحكومة.

وأشار مقرر اللجنة الاقتصادية، إلى تنفيذ الجرد الفعلي بمبنى المجلس بموازنة 2020/2021.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إحالة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن سياسة الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، إلى لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة.