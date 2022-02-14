رفع الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ للانعقاد 27 فبراير

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 27 فبراير الجاري.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة إحالة مناقشات الجلسة بشأن سياسات الحكومة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية للجنة الصناعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الإقتصادية بالمجلس بشأن الحساب الختامى لموازنة المجلس للعام المالي 2020/2021.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن موازنة المجلس فى عام 2020/2021 كانت بقيمة 500 مليون جنيه، وأن جملة المنصرف منها نحو 474 مليون و840 ألف جنيه، وأن هناك فائض نحو 25 مليون و160 ألف جنيه، والذى تم سحبه من جانب الحكومة.

كما أحال مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، 7 تقارير للجان النوعية للمجلس عن اقتراحات برغبة وطلبات مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.