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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تصرف جريء مع معجبة.. هجوم حاد من عالم أزهري على راغب علامة "فيديو"

راغب علامة
راغب علامة

أثار المطرب اللبناني راغب علامة في الأيام القليلة الماضية الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الهجوم العنيف الذي شنه عليه عالم بالأزهر، بسبب إحدى معجباته.

أزمة تصريحات راغب علامة

أزمة تصريحات راغب علامة بدأت عندما ظهر في أحد البرامج التليفزيونية عن أسرار حياته الشخصية تسبب في هجوم حاد عليه من أحد علماء الأزهر، وإثارة الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمة تصريحات راغب علامة . 

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كان الفنان اللبناني راغب علامة، ضيفًا في أحد البرامج التليفزيونية، الذي كشف خلاله عن العديد من أسرار حياته الخاصة، والذي أوضح خلاله أنه عاش مع فتاة دون زواج في فترة شبابه، حيث كان كذب على من حوله، ويخبرهم أنها زوجته لكنها في الحقيقة كانت مجرد صديقة.

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وللمزيد حول أزمة تصريحات راغب علامة المطرب اللبناني الشهير ورد عالم أزهري عليه شاهد الفيديوجراف التالي:

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