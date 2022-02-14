لحيازة سلاح ومخدرات.. السجن 28 عامًا لعامل في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عماد سامي وعضوية المستشارين شريف الزاوي وأمين لظمى وأمانة سر أحمد سعد، بالسجن 28 عامًا لعامل إثر إدانته في قضيتين.

القضية الأولى بتهمة الإتجار في المواد المُخدرة وتلقي حكم بالسجن 25 عامًا، والثانية حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص بالسجن 3 سنوات وذلك في طهطا بسوهاج.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2016، عندما وجهت النيابة لـ “محمد. م - 41 عامًا - عامل" تهمة حيازة مواد مخدرة "أفيون، حشيش، ترامادول"، بقصد الاتجار، وتهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم عقب ورود معلومات بقيامه والاتجار في المواد المخدرة، ويتخذ من مسكنه في طهطا مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.