نظرة تفاؤل.. طالب بجامعة الأزهر يؤلف أول كتاب له لإيقاظ الضمير

تمكن الطالب السيد شعبان متولى، من طلاب جامعة الأزهر الشريف، من تأليف أول كتاب له بعنوان “نظرة تفاؤل” والذي شارك به في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وكشف الطالب السيد شعبان متولى، لصدى البلد، أنه تناول في هذا الكتاب نظرات عن التفاؤل، جامعاً فيه بين النظرة الدينية، والنظرة البشرية لحياة الإنسان، منوها أن هذا الكتاب مزيج بين نظرات الدين ونظرات العقل. للنظرات العامة لجميع الأمور.

وذكر متولي، أنه سلط الضوء في هذا الكتاب، علي عدة أمور دقيقة، مستخدما فيها الأساليب التي تُقرب المفهوم وترتقي بالمعني للقارئ الكريم، ثم ألقى نظرة على بعض الموضوعات التي تنهض بالقارئ إلى النظرات الإيجابية، وتوقظ الضمير من خنادق الظلام، وتُخرجه إلى منابع النور.

وتابع الطالب الأزهري: اتخدت في ذلك الكتاب نهجاً مختلفاً عن الاخرين وأسلوب ربما هو فريد من نوعه، فحاولت الربط والمزج والتوفيق بين عدة أشياء أساسية، من ضمنها نظرات الدين ونظرات العقل والفلسفة للموضوع الواحد، فأخدت موضوع التفاؤل بين نطاق الشريعة ونطاق الواقع الذي يعيش فيه الناس، وتأثرث بذلك الأسلوب من الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه “إحياء علوم الدين” وصار علي ذلك النهج أيضا الدكتور أسامة السيد الازهري في مقالته وكتابته.

نبذة عن المؤلف

السيد شعبان متولي، من مواليد 2001 من مدينة دمنهور محافظة البحيرة، ويدرس في كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا، بقسم العقيدة الفلسفة، وأتم حفظ القرآن الكريم وتطرق بعد ذلك لدراسه القراءات، ويعمل محفظا للقران الكريم.

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