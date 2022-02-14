تعاون بين جامعة النيل وجامعة الأزهر في مجال ريادة الأعمال

زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، يرافقه كل من: الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا مستشار الجامعة للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية؛ جامعة النيل؛ تلبية للدعوة التى وجهها الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة.



واستقبل الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، ونواب رئيس الجامعة: الدكتور علاء إدريس نائب رئيس الجامعة للابتكار والتخطيط الإستراتيجي، والدكتور أحمد رضوان نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي، والدكتور عصام رشدي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل السابق عميد كلية ادارة التكنولوجيا، والدكتور أحمد حسن عميد كلية علوم الكمبيوتر، والدكتورة هبة لبيب رئيس قطاع الابتكار وريادة الأعمال مدير مبادرة (رواد النيل)؛ وفد جامعة الأزهر مرحبين بهم، ومؤكدين أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً منارة علمية، ولها دور تنويري كبير على مستوى العالم.

وأوضح رئيس جامعة النيل أن هناك تعاونًا مثمرًا وبناءً بين جامعة الأزهر وجامعة النيل، وهذا التعاون ممتد لسنوات من خلال مكتب التيكو بجامعة الأزهر ومكتب التيكو بجامعة النيل، وأيضا من خلال حاضنة الأعمال التكنولوجية رواق وهي أول حاضنة يتم إنشاؤها بجامعة الأزهر بكلية الهندسة بقنا، ومبادرة رواد النيل، واستعرض البرامج الدراسية المختلفة التي توفرها جامعة النيل على مستوى مرحلة البكالوريوس أو برامج الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في تخصصات علمية متميزة بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، والدور الذي تقدمه في قطاع الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، والذي يعد أحد الأعمدة الرئيسة في الجامعة.



ومن جانبه قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بتوجيه الشكر إلى جامعة النيل على هذه الدعوة الكريمة، موضحًا أن جامعة الأزهر إلى جانب دورها التنويري الرائد في نشر العلوم الشرعية والديني تولي اهتمامها بالكليات العملية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر لها سجل حافل من بروتوكولات التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات التعليمية، ومنها: وزارة التضامن، والصحة، والشباب والرياضة، إضافة إلى ذلك فانها تعد من أولى الجامعات التي اهتمت بدعم وخلق بيئة مشجعة ومحفزة على الابتكار والإبداع ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بهدف إعداد وتخريج طلاب بفكر رواد الأعمال مؤهلين لسوق العمل في شتى المجالات والتخصصات.





كما تحدث الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عن تجربة الجامعة ونجاح فريق إيناكتس في الفوز بالمركز الأول في مجال ريادة الأعمال 2020م ورحلة حصوله على كأس العالم في مجال ريادة الأعمال متفوقًا على عديد من الفرق من جامعات دولية مختلفة، كما أشار إلى التقدم الكبير لترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية المتعددة وتكريمها في المحافل الدولية المختلفة، بجانب نشاط القوافل الطبية التى تسيرها الجامعة؛ داخليًّا إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وخارجيًّا إلى الدول الإفريقية الشقيقة، انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً.



وعرض الدكتور محمد جلال عميد كلية الهندسة بقنا مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية ما قامت به الجامعة مؤخرًا من إنشاء نادي ريادة الأعمال وهو أول ناد يتم إنشاؤه بالجامعات المصرية لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والمسابقات والفعاليات المختلفة، وأيضا بالتوسع في إنشاء سلسلة الحاضنات التكنولوجية رواق بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بجانب إنشاء بيت التصميم بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبنك مصر وأيضا مكتب التيكو، الذي فاز بالمركز الأول على مستوى ٥٠ مكتبًا بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة مناصفة مع مكتب التيكو بالكلية الفنية العسكرية وذلك بمعرض القاهرة الدولي الثامن للابتكار.

وفد جامعة الأزهر في جامعة النيل