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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: النصر والاتفاق السعوديين مهتمان بضم حارس الزمالك

الزمالك
الزمالك

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، رغبة ناديي النصر والاتفاق السعوديين في الحصول على خدمات محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

وبحسب موقع " جول" في نسخته السعودية  فأنه تبعًا لمصدر مقرب من عواد، فهناك مفاوضات من ناديي النصر والاتفاق مع وكيله، ويرغب كلا الفريقين في معرفة المتطلبات المادية للاعب قبل التفاوض مع النادي، على أن تكون الصفقة إما بالانتقال النهائي أو على سبيل الإعارة.

وذكر الموقع أن عواد أبلغ الناديين بأنه مرتبط بعقد مع نادي الزمالك حتى 2024، وأن القرار في ذلك الأمر يعود لناديه.

وسبق لعواد خوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي مع نادي الوحدة، قبل الانتقال لنادي الزمالك منذ 3 سنوات، لكنه كان احتياطيًا لحساب الثنائي محمد أبو جبل ومحمود جنش. 

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