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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|مناشدة عاجلة من الحكومة للمواطنين حول كورونا.. ومفاجآت بشأن التصالح في مخالفات البناء.. هل يتخلى الأهلي والزمالك عن اللاعبين من أجل المنتخب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تهم المواطنين نعرض لكم أبرزها :

حرام شرعا.. أمين الفتوى: لا يجوز للزوج والزوجة التفتيش في الهاتف

 

أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان الطلاق يحدث نتيجة مجموعة من الأسباب التراكمية.

مناشدة عاجلة من الحكومة للمواطنين حول كورونا..ومفاجآت بشأن التصالح في مخالفات البناء

 

كشف  السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، تفاصيل تقرير الحكومة المقدم إلى البرلمان، كما وجه مناشدة عاجلة للمواطنين بشأن فيروس كورونا، ونعرض في السطور التالية أبرز التصريحات:

مستشار المفتي يكشف أسباب زيادة نسبة الطلاق والحل لتفاديه

 

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حل زيادة نسبة الطلاق، مؤكدا أن الحل يأتي في التوعية.

كلمات تاريخية لمعلق مباراة الأهلي والهلال السعودي.. ويكشف عن مكالمة الخطيب له

 


كشف عامر عبد الله المعلق الإماراتي الذي تولى التعليق على لقاء النادي الأهلي أمام الهلال السعودي بكأس العالم للأندية عن مكالمة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء له خلال الساعات الأخيرة.

هل يتخلى الأهلي والزمالك عن اللاعبين من أجل المنتخب؟.. عامر حسين يجيب..فيديو

 

قال  عامر حسين عضو مجلس اتحاد الكرة  إن المدير الفني للمنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش  سيعود خلال يومين، بعدما قضى عطلة  أسبوعا في بلده.

 

حلم المونديال.. عامر حسين:اتفاق على إقامة مباراة مصر والسنغال في ستاد القاهرة..فيديو

 

قال عامر حسين عضو مجلس رئيس لجنة المسابقات  باتحاد الكرة أن اتحاد الكرة  والجهاز الفني     للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس  كيروش  استقرا على إقامة مباراة مصر والسنغال في  مارس القادم  على إستاد القاهرة   ".

مهاب مميش: قناة السويس أسرع ممر ملاحي في العالم.. فيديو

 

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إن قناة السويس هي أسرع شريان ملاحي صالح للملاحة من الشرق للغرب .

بـ 3 مشروعات.. الإسكان: طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري غدا.. فيديو

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان،  إنه سيتم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسيلم الفوري وذلك ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % مناقصة.

أحمد موسى: الدول الداعمة للإخوان لم تسلم تلك العناصر الإجرامية إلى مصر

 

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدول الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية لم تسلم عناصر إجرامية إرهابية إلى مصر.

بشرى سارة من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

 

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع مع عددا من المسئولين الجدول الزمني لإنشاء المجمعات الحكومية التنموية في كل المحافظات خلال عامين أو 3 أعوام.

 


 

 

 

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