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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار المفتي يكشف أسباب زيادة نسبة الطلاق والحل لتفاديه

الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حل زيادة نسبة الطلاق، مؤكدا أن الحل يأتي في التوعية.

وأضاف مجدي عاشور، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن السبب كان في التكافل وتعني الأسباب الاقتصادية، والتفاهم بين الزوجين، وتدخل الأهل بطريقة فجأة، والخرس الزوجي.

وتابع الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السوشيال ميديا استخدام الموبايل بشكل خاطئ من أسباب زيادة حالات الطلاق.
 

مجدى عاشور مفتى الجمهورية دار الإفتاء نسبة الطلاق السوشيال ميديا

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