هاني وعبد القادر يقتربان من معسكر منتخب مصر

أكد الإعلامي محمد شبانة أن محمد شوقي المدرب المساعد للمنتخب مصر الأول حرص على التواصل مع أحمد عبدالقادر ومحمد هاني ثنائي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية بعد عودتهما من الإمارات



وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC : تواصل مدرب المنتخب جاء مع أحمد عبد القادر ومحمد هاني للتأكيد على دخولهم دائرة اهتمام المنتخب الوطني لمباراتي السنغال المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.



وتابع : شوقي أكد لثنائي الأهلي ان الجهاز الفني يراقب مشاركتهما في المباريات المقبلة قبل معسكر مارس المقبل لإمكانية ضمهما ولكن عليهما الحفاظ على نفس المستوى الذي ظهروا عليه مع الأهلي في مونديال الأندية لضمان التواجد خاصة أن كيروش أثني علي مستواهما الفني.



ويلتقي المنتخب الوطني الأول أمام السنغال يومي 23و29 مع منتخب السنغال في المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر 2022.