النجم الساحلي يتوجه إلى بوتسوانا اليوم للقاء جوانينج جالاكسي في دوري أبطال إفريقيا

يغادر نادي النجم الساحلي، مطار قرطاج التونسي، اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى بوتسوانا؛ لموجهة نادي جوانينج جالاكسي، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن فعاليات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكان نادي شباب بلوزداد الجزائري قد تعادل دون أهداف مع النجم الساحلي، يوم الجمعة الماضي، على ملعب حمادي العقربي في مدينة رادس بتونس، في الجولة الأولى، بينما فاز الترجي التونسي- متصدر المجموعة الثالثة- برباعية نظيفة على حساب جوانينج جالاكسي البوتسواني، في المباراة التي أقيمت، يوم السبت الماضي، على ملعب حمادي العقربي بتونس، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.