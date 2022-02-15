المدرب العام كلمة السر في تأجيل إعلان تجديد موسيماني مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مسئولي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اقتربوا من حسم تجديد ملف الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بعد حصوله على برونزية مونديال الأندية بالإمارات.



وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC : الخلاف لا يزال قائما بين إدارة الأهلي ومويرا زوجة موسيماني رغم الموافقة الحصول علي 160 ألف دولار شهريا ووضع 3 أشهر شرط جزائي.



وتابع :الخلاف الدائر حالياً هو رغبة إدارة الكرة ضم مدرب عام ضمن الجهاز المعاون تحسباً لوجود أي أزمة طارئة أو إصابته بكورونا مما يجعل الاعتماد علي سامي قمصان حال غياب موسيماني لن يقنع اللاعبين.



وأتم : موسيماني مازال متمسك بموقفه حول رفضه ضم أي عنصر جديد للجهاز المعاون له والاستمرار علي المجموعة المتواجدة معه حالياً.



ومن المقرر أن يتم حسم ملف المدرب العام قبل سفر بعثة الفريق إلي السودان يوم الأربعاء استعداداً لمواجهة الهلال السوداني في ثاني مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات .