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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عواد يرفض الجلوس بديلا لأبو جبل ويهدد بالرحيل عن الزمالك

عواد
عواد

أكد الإعلامي محمد شبانة  أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك اجتمع مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأبلغه برفضه الجلوس على دكة البدلاء في الفترة المقبلة.


وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC : عواد، أبلغ المدرب برفضه الجلوس على الدكة وأكد أنه وعده من قبل بأن يشارك بشكل أساسي مع الفريق وأنه الحارس الأول، موضحًا أنه حال عدم مشاركته سيرحل نهاية الموسم.


وتابع : عواد نقل شكواه إلى أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة برفضه الجلوس على دكة البدلاء وهدد بشكل واضح بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

امير مرتضى كارتيرون محمد عواد

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