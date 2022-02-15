يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022 ، 12 جمادى الآخرة 1443 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 15 فبراير



مواقيت الصلاة فى القاهرة

صلاة الفجر 5:08 ص

الشروق 6:35 ص

صلاة الظهر 12:09 ص

صلاة العصر 18: 3

صلاة المغرب 5:43 م

صلاة العشاء 7:01

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

صلاة الفجر 5:14 ص

الشروق 6:42 ص

صلاة الظهر 12:14

صلاة العصر 3:22

صلاة المغرب 5:46 م

صلاة العشاء 7:05 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

صلاة الفجر 5:04

الشروق 6:32 م

صلاة الظهر 12:05 م

صلاة العصر 3:14 م

صلاة المغرب 5:39 م

صلاة العشاء 6:57 م.



مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر 4:55 ص

الشروق 6:20 ص

صلاة الظهر 11:57

صلاة العصر 3:09 م

صلاة المغرب 5:34 م

صلاة العشاء 6:50 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

صلاة الفجر 5:00 ص

الشروق 6:23 ص

صلاة الظهر 12:03 ص

صلاة العصر 17: 3

صلاة المغرب 5:44 م

صلاة العشاء 6:57