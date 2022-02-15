مليار دولار.. الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا بمبلغ مالي كبير لمواجهة روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن تقديم دعم يصل لـ مليار دولار إلى أوكرانيا من أجل دعم الإصلاحات الأساسية لمواجهة الغزو الروسي المحتمل.

وكتب بلينكن في تغريدة على تويتر: "نعمل عن كثب مع الحلفاء لحشد دعم دولي قوي لأوكرانيا بما في ذلك ضمان قرض سيادي مدعوم من الولايات المتحدة يصل إلى مليار دولار لدعم الإصلاحات الرئيسية".

وأضاف: "سيعزز هذا الدعم قدرة أوكرانيا على تحقيق الرخاء لشعبها".

فيما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تحذيرا، اليوم الثلاثاء، من السفر إلى مولدوفا، وذلك بسبب نشاط عسكري روسي غير عادي، وسط مخاوف من اشتعال الوضع في أوكرانيا.

فيما حثت الوزارة، رعاياها، على مغادرة بيلاروسيا فورا بسبب الحشود العسكرية الروسية على حدودها مع أوكرانيا.

وباشر الجيشان الروسي والبيلاروسي، الخميس، مناورات عسكرية مشتركة تستمر 10 أيام في بيلاروسيا، رغم مخاوف الدول الغربية من أن موسكو تخطط لتصعيد كبير في النزاع مع أوكرانيا.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن "التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية".

وسيتدرّب الجنود على تعزيز أجزاء من الحدود البيلاروسية لمنع إيصال أسلحة وذخيرة إلى البلاد إلى جانب سيناريوهات أخرى، وفق الوزارة.